Acccoglienza “piccante” per Giuseppe Conte: presunta aggressione al Peperoncino Jazz Festival

StrettoWeb

Si era preannunciata come una partenza blanda, ma il Peperoncino Jazz Festival di Diamante ha riservato grandi sorprese: tra gli ospiti di spicco, il capogruppo nazionale del M5S Giuseppe Conte. Il pentastellato ha infatti partecipato alla kermesse prendendo parte alla sezione dedicata al prof. Nuccio Ordine, recentemente scomparso. Nel momento degli abbracci e dei selfie con il pubblico, un movimento sospetto ha allertato le forze dell’ordine: pare infatti, che un giovane originario di Benevento si sia avvicinato per scambiare due parole e scattare una foto con Conte ma, notando forse qualcosa di strano, la scorta lo ha fermato tempestivamente. Il pentastellato è stato immediatamente condotto nella sua auto blu per evitare il caos. Fortunatamente, Giuseppe Conte non ha subito alcuna aggressione e io giovane, fermato dagli agenti, ha spiegato che si è trattato di un equivoco e che non aveva alcuna intenzione di commettere violenza.