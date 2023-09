Abusi in pieno giorno: extracomunitario molesta un ragazzino al parco

StrettoWeb

Una nuova vicenda di abusi che, alla luce di quanto successo finora, arriva come un pugno dritto in pancia: coinvolto un minorenne, in pieno giorno, in un parco pubblico. La terribile vicenda è accaduta lo scorso 31 agosto a Gardolo, nel trentino: un uomo di 42 anni, di origine marocchina, avrebbe avvicinato un ragazzino di 13 anni con la scusa di chiedergli un’informazione invitandolo a sedersi accanto a lui. dopo aver intrapreso a chiacchierare, il 42enne ha cominciato ad accarezzargli la schiena, fino ad arrivare alle parti intime.

Il giovane, nonostante la pericolosità del momento, è riuscito a mantenere la calma cominciando a riprendere tutto con il cellulare. Le richieste poi si sono fatte sempre più pressanti: l’uomo, avvicinato da altri due suoi connazionali, ha fatto pressioni sulla vittima chiedendogli insistentemente il numero di cellulare e di seguirlo a casa per consumare un rapporto sessuale.

Alla fine il ragazzo è scappato ma, vedendo che l’uomo lo inseguiva, ha chiesto aiuto a due passanti che si stavano allenando al parco. Ha poi chiamato la sorella per chiedere aiuto la quale, immediatamente, ha allertato il 112. I poliziotti sono quindi intervenuto e hanno fermato l’individuo, già noto alle forze dell’ordine per rissa, resistenza a pubblico ufficiale, stupefacenti ed evasione. Il 42enne è stato arrestato e si trova ora in carcere.