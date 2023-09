A San Papino il Festival di musica da camera “città di Milazzo”

StrettoWeb

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre si terrà nella chiesa di San Papino il “1° Festival di Musica da Camera Città di Milazzo”, organizzato dall’associazione culturale musicale “Melos” che da anni opera sul territorio promuovendo varie iniziative di carattere culturale/musicale, col patrocinio del Comune di Milazzo. L’evento prevede due corsi su Chitarra, Flauto Traverso, Musica da Camera, Ensemble di Flauti, Orchestra di Chitarre. Saranno presenti Vito Nicola Paradiso chitarrista pugliese, e Maurizio Valentini, flautista piemontese, entrambi eccellenti didatti e musicisti conosciuti nel panorama italiano e internazionale.

In programma anche due concerti il 16 settembre, alle 20, si esibirà il Duo Abraxas, (Daria Grillo, flauto e Sergio Camelia, chitarra) mentre il 17, alle 19.30, il concerto di chiusura sarà tenuto dagli allievi dei corsi. Entrambi i corsi saranno formati da vari gruppi strumentali per dar modo ai ragazzi di interagire in ensemble e potenziare il più possibile alcuni parametri fondamentali per i musicisti. Gli iscritti sono cinquanta, tra cui anche alcuni ragazzi delle scuole medie ad indirizzo musicale di Milazzo, “I.C. Secondo di Milazzo” e di Barcellona P. G.,“I. C. Bastiano Genovese” con le quali l’associazione collabora.

Le lezioni, nella fascia oraria 17 -19, saranno gratuitamente fruibili da chiunque voglia ascoltare le lezioni di musica in svolgimento.