A Reggio Calabria la 1ª sagra dell’arancino aspettando la Festa della Madonna

StrettoWeb

In occasione delle celebrazioni civili dedicate alla Madonna della Consolazione arriva a Reggio Calabria la 1° Sagra dell’Arancino. L’evento si svolgerà sulla via Cardinale Portanova lungo il tragitto che percorrerà la Patrona, esattamente di fronte alla Chiesa di San Salvatore.

L’evento consentirà di degustare i più svariati gusti di arancino, definito una delle specialità più note della gastronomia italiana.

Viste le già numerose adesioni dall’intera provincia, la 1° sagra dell’arancino si appresta a diventare l’evento più atteso dell’estate e richiamerà migliaia di persone che giungono nella cittadinanza reggina per degustare gli arancini caldi appena fatti e onorare la Patrona della città.

Per l’occasione i grandi maestri dell’arte culinaria lanceranno una specialità l’arancino salsiccia e peperoni dedicato alla tradizione della Festa. Potranno essere degustati altre 23 specialità di arancino, tra i principali al pesce spada, mortadella e pistacchio, boscaiola, norma, 4 formaggi.

La sagra dell’arancino organizzata in esclusiva dal Caffè del Professore è in programma con orario no stop da venerdì 8 fino a sabato alle ore 12 e per l’occasione i suoi ospiti saranno allietati oltre alle molteplici degustazioni anche da spettacoli musicali.