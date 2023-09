A Messina il 1° Mečnikov Memorial Meeting

StrettoWeb

Il’ja Il’ič Mečnikov, biologo e immunologo, ha vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 1908 per aver scoperto la fagocitosi; a Messina ha realizzato questa sua grande scoperta. Il 1° Messina Mečnikov Memorial Meeting, organizzato da UniMe e SIF, si presenterà in anteprima in conferenza stampa il 19 settembre 2023, ore 10, al Marina di Nettuno. La conferenza è organizzata in collaborazione con Marina di Nettuno Yachting Club, Fantastico Serramenti di Simone Fantastico, Planning Congressi Srl, Trisalus Medical System Solution, Kivanis Messina, My Lillo Srl, Ass.ne Archetipi e Territorio, Byto Editore e Cav. Avv. Silvana Paratore.

Ospiti d’Onore: On. Tommaso Calderone (membro II^ Commissione Permanente Camera Deputati – videomessaggio); Prof. Salvatore Cuzzocrea (Magnifico Rettore UniMe e Presidente CRUI); Dott. Ivo Blandina (Presidente Marina Nettuno Yachting Club).

Relatori d’Eccezione: Prof. Giuseppe Cirino (Presidente Nazionale SIF – videomessaggio); Prof. Luigi Chiara (Prorettore Affari Generali Unime); Prof. Achille Caputi (Emerito di Farmacologia UniMe, past president SIF); Prof. Nicola Silvestris (Ordinario di Oncologia UniMe); Prof.ssa Emanuela Esposito (Ordinario di Farmacologia UniMe); Prof.ssa Irene Paterniti (Associato di Farmacologia UniMe). Presenta Cav. Avv. Silvana Paratore (Esperta in politiche sociali). Seguirà cocktail.