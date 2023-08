Zes, Neri: “straordinaria opportunità di crescita per i nostri territori”

StrettoWeb

“La Zes prevista dal governo Meloni all’interno del PNRR per il Mezzogiorno e su cui è già stato acquisito il parere favorevole della Commissione Europea, grazie alle capacità e ai rapporti consolidati del ministro Raffaele Fitto, rappresenta una straordinaria opportunità di crescita reale e di sviluppo dei nostri territori”.

Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Giuseppe Neri.

“Finalmente, una iniziativa non più di natura assistenziale ma, che intende coniugare gli investimenti di imprenditori nelle Regioni coinvolte con l’occupazione e lo sviluppo socio-economico – continua Neri -. La Zona economica speciale infatti, prevede tutta una serie di semplificazioni amministrative e di incentivi fiscali che certamente, stimoleranno gli imprenditori ad investire nel Sud d’Italia. Una scelta politica del nostro premier Giorgia Meloni e del centro destra che dimostra anche in questa occasione lungimiranza, capacità di programmazione e visione strategica. Accanto a questo, si manifesta in maniera palese la volontà di creare sviluppo attraverso il lavoro, creare migliori condizioni sociali e di vita alle comunità meridionali sino ad oggi invece, costrette a subire politiche clientelari e mai di reale crescita. Anche la Calabria, beneficerà di questa grande opportunità e garantiamo sin da ora, il nostro impegno per creare le giuste condizioni e mettere in campo tutte le iniziative di carattere normativo, legislativo e gestionale di competenza dell’Ente regionale” – conclude il Capogruppo di FdI.