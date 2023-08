Welfare: Cerreto (Fdi), ‘politica del fare produce effetti, più di 1mln le social card consegnate’

StrettoWeb

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “I dati sono chiari, sono oltre un milione, sugli 1,3 milioni previsti, le card ‘Dedicata a te’ contro il caro spesa consegnate al 25 agosto, 10mila solo nella giornata di giovedì, più di 900mila le carte già attivate. Ciò conferma il successo del provvedimento del governo Meloni e per il quale il ministero dell’Agricoltura ha stanziato fondi per mezzo miliardo di euro. La politica del fare e l’attenzione verso le fasce deboli è l’azione principale del governo Meloni rivolta verso chi vive un momento di difficoltà economica. Questa è la nostra politica che non ama la guerra delle parole così come è abituata a fare la sinistra, ma cerca di dare risposte e di risolvere i problemi degli italiani che meritano considerazione e rispetto”. Lo ha dichiarato Marco Cerreto, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.