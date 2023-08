Volley, Tonno Callipo Vibo femminile: arriva Mariangela Cellamare

StrettoWeb

Un altro rinforzo dalla B2 per la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia: si tratta di Mariangela Cellamare da Trani, 23 anni compiuti lo scorso 23 maggio. Per la quotata centrale sarà la prima volta lontano dalla sua Puglia. Arrivata a Vibo dalla FLV Cerignola in Serie B2, ha iniziato a giocare nelle categorie under dell’Aquila Azzurra Trani fino all’Under 16. Poi il suo percorso di crescita continua nell’ASD Polis Volley Corato, dove ha disputato i campionati Under 16, 18, fino alla prima squadra in Serie C.

La neo-centrale Cellamare è entusiasta dell’approdo in giallorosso: “Sono molto contenta di prendere parte al progetto della Tonno Callipo Volley – spiega Mariangela – la proposta mi ha entusiasmato fin dall’inizio per la serietà e l’estrema ambizione della società. Avere obiettivi ben chiari è la base per il raggiungimento di grandi traguardi. Sarà un’ottima opportunità di crescita, pallavolistica e personale”.

Ancora più esaustiva Mariangela parlando di traguardi ed aspettative per la prossima stagione, rivolgendosi anche ai tifosi: “Gli obiettivi sono ben definiti, cioè far bene e raggiungere il traguardo principale ossia la promozione. Il grande progetto messo su dalla Tonno Callipo, che si affaccia per la prima volta nel settore femminile, mi motiva tanto. Per poter fare tutto questo sarà necessario lavorare duramente in palestra con le mie nuove compagne di squadra, che non vedo l’ora di conoscere, e facendo tesoro delle direttive di mister Boschini. Tutto questo sarà possibile anche e soprattutto grazie al prezioso supporto di tutti i tifosi giallorossi, che vorranno accompagnarci in questa nuova avventura. Vi aspettiamo al palazzetto!”.