Volley, nuova opposta per la Tonno Callipo femminile: arriva Giulia Scibilia

È la giovanissima e talentuosa Giulia Scibilia l’altra opposta della Tonno Callipo Calabria Volley. Vibo Valentia, nativa di Reggio Calabria e soli sedici anni lo scorso 4 maggio, per tre stagioni ha giocato nel ruolo di palleggiatrice, mentre la scorsa stagione si è affermata come opposta. Inizi nell’Albatros Volley squadra della PGS (Polisportive Giovanili Salesiane, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni), poi triennio nella ‘Saverio Macheda’ e nell’ultima stagione militanza in due squadre: l’Olimpia Bagnara in Serie D e la Digem Gioiosa Jonica in Under 16.

Diversi premi personali e titoli vinti nei tornei PGS, mentre negli ultimi anni, disputando i tornei Fipav, è arrivato il premio come miglior alzatrice nel torneo della ‘Saverio Macheda’, oltre al debutto e giocando per un periodo in Serie C. Nell’ultima stagione Giulia ha raggiunto il traguardo delle finali nazionali PGS Under 16. Passione pallavolistica ereditata dalla mamma, giocatrice in Serie B2 ed oggi allenatrice, e poi trasmessa anche alla sorella più piccola di tre anni.

“Ho subito valutato la proposta della Callipo – spiega Giulia – come un’opportunità per crescere e dimostrare, anche a me stessa, tutte le mie capacità. Considerando la giovane età non vedo l’ora di imparare e sono convinta di poterlo fare sia dalle mie compagne con più esperienza e sia dai miei allenatori. Sicuramente, per la prossima stagione, l’obiettivo principale sarà quello di vincere e per farlo servirà andare dritti per la nostra strada con molto impegno e senza mai mollare. Considerato il passato prestigioso e con ottimi risultati della Tonno Callipo Volley maschile, ritengo che tutto sia stato possibile grazie ad una grande società, in cui quindi si può continuare a fare tanto anche in campo femminile”.

“A tal fine sarà molto importante il pubblico giallorosso, lo hanno dimostrato negli anni scorsi tutte quelle persone che hanno tifato per la squadra dagli spalti. È innegabile che diano una grande carica e spinta, e spero che ci sosterranno tanto durante tutta la stagione. A livello personale l’auspicio è quello che anch’io possa essere di esempio per le ragazze della mia età che vogliono realizzare il mio stesso sogno, giocare a pallavolo e scalare le categorie”.