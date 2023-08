Volley, Sicily Bvs F.lli Anastasi conferma in regia Giorgio Sulfaro: “grato della fiducia della società”

StrettoWeb

Il palleggiatore Giorgio Sulfaro è stato confermato in regia alla Sicily Beach Volley School. Il giocatore di Pace del Mela, dopo la passata stagione in Serie B, continuerà a vestire la maglia dei tirrenici. Inizia tardi a giocare a pallavolo e lo fa nella realtà dove è cresciuto, minivolley con l’Athlon di Pace del Mela, e poi pallavolo con il Trinisi, entrambe realtà del Comune in cui vive.

Inizia l’esperienza nella pallavolo a soli a 14 anni con l’allenatore Marco Trifiletti che lo lancia da subito in un campionato di Serie C. Dal 2016/2017 milita e sarà così per i successivi quattro anni nella squadra del Trinisi, dopo il Covid la breve parentesi a Spadafora in Serie C fino ad approdare nella scorsa stagione in Serie B con la Sicily Beach Volley School.

Progetto che continua a sposare nella stagione che inizierà tra qualche settimana: “Sono molto contento dell’allenatore, mi piace molto ed è molto preparato – dice Giorgio Sulfaro – L’obiettivo per la nuova stagione credo sarà quello di crescere collettivamente. Sono anche grato alla società, Nelly e Carmelo, per la fiducia e la riconferma”.