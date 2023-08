Volley, Sicily Beach School Fratelli Anastasi: torna Giliberto, confermato Rizzo

StrettoWeb

Dopo la conferma di Giorgio Sulfaro si completa la regia della squadra col ritorno di Massimo Giliberto alla corte di coach Zappalà. Il palleggiatore messinese, classe 1993, torna a vestire la maglia della Sicily Bvs dopo la storica annata 2021/2022 al termine della quale la compagine tirrenica ottenne la promozione dalla Serie C alla Serie B.

Per Giliberto non sarà la prima esperienza nella cadetteria avendo già fatto parte del roster della Fiamma Calvaruso nel 2014/2015 quando questa disputò la serie B2. Cresciuto nelle giovanili della Zanclon Messina dove fino al 2012 ha giocato anche in Serie C, si è spostato a Villafranca Tirrena per giocare con la Fiamma Calvaruso, sono seguiti gli anni con la Tabaluce Messina e una breve esperienza, cambiando ruolo e giocando schiacciatore nel 2018/2019 in prima divisione, con la Mediterranea Volley. Dopo qualche anno fermo l’arrivo alla Sicily Bvs due anni fa che è stato anche l’ultimo suo anno di attività, visto che nella passata stagione non ha preso parte a nessun campionato. In carriera vanta due promozioni, oltre a quella con la Sicily Bvs dalla C alla Serie B, va ricordata quella ottenuta nel 2016/2017 con la Tabaluce dalla Serie D alla Serie C.

Con il ritorno alla Sicily Beach Volley School F.lli Anastasi porta in dote tanta esperienza essendo uno dei più grandi del gruppo: “Mi è piaciuto il progetto – sono le prime parole di Giliberto – che dovrebbe essere a lungo termine e puntare a sviluppare il settore giovanile. Non ci poniamo limiti per la stagione e non avremo pressioni in un campionato di Serie B che è diventato molto competitivo specie nel nostro girone. Essendo uno dei più grandi del gruppo sento la responsabilità, a partire dagli allenamenti. Gioco da venti anni a pallavolo ho quindi un po’ di esperienza che spero di riuscire a trasmettere anche ai più giovani che mi hanno dato l’impressione di aver voglia di imparare e fare bene”.

Oltre al ritorno di Giliberto, si segnala la conferma di Rizzo. Gabriele Rizzo è un pallavolista duttile che ha giocato può giocare sia da opposto che da centrale. Nella passata stagione ha iniziato alla Sicily Bvs da opposto e si è poi spostato al centro, a Villafranca Tirrena giocherà per il terzo anno consecutivo, avendo fatto parte del roster anche nella stagione della promozione nel 2021/2022. In precedenza, essendo nato a Messina, aveva cominciato in riva allo Stretto a muovere i primi passi nella pallavolo.

Trafila giovanile fino alla Serie C nel Mondo Giovane, poi dal 2018 al 2020 due stagioni con il Mondo Volley sempre in serie C. Fermo come tutti nell’anno della sospensione dei campionati causa Covid si trasferisce a Villafranca Tirrena nel 2021/2022 per giocare la storica Serie C che porterà alla promozione in Serie B. Nella passata stagione l’esperienza nella cadetteria in una stagione che ha visto la squadra salvarsi e adesso affila le armi in vista della terza stagione con i tirrenici.

“Sono contento della conferma – sono le parole di Gabriele Rizzo – ho avuto modo di conoscere l’allenatore e devo ammettere che mi piace il suo modo di allenare. Siamo un bel gruppo in cui ho ritrovato molti ragazzi che conosco, anche amici, e sono contento di fare questo percorso in questa stagione insieme e loro. Spero vada tutto per il meglio, qui si è creato un ambiente familiare”.