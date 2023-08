Volley, Sicily Beach School F.lli Anastasi: Bruno Bartolomeo è il primo volto nuovo

StrettoWeb

Dopo le conferme di Anthony Cucca e Giorgio Sulfato è Bruno Bartolomeo il primo volto nuovo della Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi. Il messinese classe ’93 arriva dal Team Volley Messina e si appresta a giocare da protagonista la stagione in Serie B, in passato ha ricoperto anche il ruolo di centrale ma a Villafranca giocherà come schiacciatore. Bartolomeo, nuovo posto 4 della Sicily Bvs, ha giocato in passato per 13 anni nella Pallavolo Messina, con la società peloritana ha ottenuto due promozioni dalla prima divisione alla Serie D e dalla Serie D alla Serie C.

Negli anni più recenti, dopo il Covid, ha giocato alla Mediterranea Volley nel 2021/2022 e lo scorso anno, 2022/2023, nel Team Volley, formazione con cui ha raggiunto la finale dei playoff in Serie D. “Sono molto entusiasta di questa nuova avventura, l’ambiente è molto stimolante – ha dichiarato Bartolomeo – Credo molto nel progetto, nel mister e nei compagni”.