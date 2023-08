Volley, Polisportiva Nino Romano: Mauro Maccotta confermato direttore tecnico

StrettoWeb

Riparte da una conferma l’allestimento dell’organico della prossima stagione della Polisportiva Nino Romano. Nella giornata di ieri, infatti, è stato ufficializzato il rinnovo dell’accordo tra la società mamertina e il tecnico Mauro Maccotta. Originario di Milazzo, Maccotta ha ormai storicamente legato il proprio nome a quello della Romano, visto che da anni costituisce il riferimento tecnico del club.

Maccotta, in passato, ha anche fatto parte dello staff tecnico delle squadre nazionali giovanili maschili con le quali ha iniziato il proprio rapporto nel 2004. In Azzurro ha collaborato, tra gli altri, con tecnici del calibro di Angelo Lorenzetti, Gigi Schiavon e Mario Barbiero. In possesso della qualifica di terzo grado/terzo livello giovanile, docente di educazione fisica dal 1993, Maccotta si è fatto apprezzare prima da giocatore di serie B e poi da allenatore. In panchina ha guidato sia formazioni giovanili che di categorie senior. Oltre alla sua permanenza alla Romano, da ricordare le sue esperienze a Brolo, con il CSI Milazzo e la Pallavolo Messina. Docente regionale nei corsi di formazione e di aggiornamento, ha ricoperto la carica di responsabile del centro di qualificazione regionale della Fipav Sicilia.

Queste le parole del mister dopo la sua conferma: “Ogni anno, in questo periodo, si buttano giù le basi per programmare la nuova stagione, facendo tesoro dell’esperienze maturate nei campionati precedenti. Il punto di partenza e di arrivo sono le nostre atlete ed, attraverso la loro crescita, speriamo anche di toglierci qualche bella soddisfazione”.