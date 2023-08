Volley, mister Giglietta secondo allenatore della SportSpecialist Reggio Calabria

StrettoWeb

Tonnellate di esperienza, quantità inesauribile di conoscenza del volley, attenzione dettagliata alle sfumature tecniche e psicologiche del singolo e del gruppo. Trasmette tutto questo, e non solo, Franco Giglietta, che affiancherà, in qualità di secondo allenatore capo, il coach Antonio Polimeni sulla panchina della SportSpecialist Volley Reggio Calabria nell’annata 2023/2024. Una connessione, quella tra i due, che nel tempo è andata ben oltre le linee tracciate sul campo. Insieme a Messina, insieme a Cinquefrondi, insieme a Palmi. Caratteri diversi, ma che vedono la pallavolo con lenti regolate sulle medesime idee.

“Sarebbe perfino superfluo sottolineare quanto piacere mi faccia tornare a lavorare con Antonio – confessa mister Giglietta – contribuendo così alla composizione di un progetto che abbiamo ideato in modo da renderlo importante per l’intero movimento pallavolistico calabrese”. La sua visione duttile nel congegnare i meccanismi di un team è imprescindibile dall’analisi dei dati e dei video: “Lo studio dettagliato aiuta a trovare le soluzioni, aiuta ad individuare, prima e meglio, cosa serve per dare alla squadra tutto ciò che le è utile nel modo più semplice possibile. Uno strumento prezioso per adattare metodi di allenamento e schemi di gioco. Un allenatore, d’altra parte, deve sapersi adeguare alle qualità dei giocatori che ha a disposizione”.

Mister Giglietta non lesina certezze quando gli si chiede se il roster allestito per il prossimo campionato di Serie B Nazionale è conforme alle sue teorie: “La costruzione ha seguito il principio teso a trovare il mix equilibrato tra giovani di talento desiderosi di far bene e giocatori esperti che hanno militato in categorie superiori e con le caratteristiche giuste per essere punti di riferimento nello spogliatoio. Tutti siamo affascinati da un gioco d’assalto, fatto di attacchi continui e veloci, ma poi, in concreto, nella pallavolo essi servono quanto la capacità di ricevere con sicurezza ed efficacia”. “Equilibrio” è questa la parola chiave che ripete come un mantra, consapevole di come un gruppo debba essere assemblato per “funzionare come un orologio: i giocatori – sintetizza efficacemente – sono gli ingranaggi di un meccanismo perfetto. Ciascuno di loro deve sapersi integrare in maniera corretta”.

Per avere successo nello sport, in fondo, non esistono le scorciatoie, men che meno in un torneo come quello che si svelerà, settimana dopo settimana, dal 7 ottobre: “Non sarà un campionato facile, sono almeno quattro, anche cinque, le squadre molto ben attrezzate dopo aver lavorato ottimamente sul mercato”. Non ci sono esitazioni di sorta: poter contare sulla maturità di coach Franco Giglietta nel ruolo di secondo allenatore capo è come affidarsi in mare aperto ad un capitano abituato da decenni a solcare le acque con abilità e perizia.

65 anni, di Reggio Calabria, la carriera di Francesco Giglietta, causa vastità, è impossibile da riassumere. La si può sintetizzare così: secondo allenatore in A1 femminile e settore giovanile nella Pallavolo Mangiatorella Reggio Calabria, all’epoca punto di riferimento del volley italiano; secondo allenatore in A1 e A2 femminile nella Pallavolo Gallico; due stagioni da capo allenatore nella B1 femminile, sempre con la Pallavolo Gallico; promozione in Serie C femminile conquistata con la Pallavolo Catona; Serie D e settore giovanile a Rossano Calabro e Pizzo Calabro; secondo allenatore a Messina in Serie B maschile; secondo allenatore nella Pallavolo Jolly Cinquefrondi in serie B maschile per un lungo periodo di tempo; quattro anni a Palmi, da secondo allenatore, la prima in Serie B culminata con la promozione in A3, categoria abitata da Mister Giglietta nelle successive tre stagioni. Un percorso costellato da un bottino ricchissimo di vittorie, sia nel settore femminile che in quello maschile ed avviato, da precursore, come scoutman ai Mondiali Juniores nel 1985.