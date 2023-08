Volley, un’altra Vinci alla Tonno Callipo: ecco Martina

StrettoWeb

La ‘famiglia’ Vinci si allarga… alla Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. Così dopo Denise sbarca in maglia giallorossa anche la sorella Martina, cinque anni più piccola, precisamente 24 anni da compiere il prossimo 3 dicembre. Nativa di Vibo Valentia, la carriera della centrale Martina si è sviluppata finora tutta alla TodoSport, giocando i campionati di Prima Divisione, Serie D, C e B2.

Di poche parole Martina ma già determinata sulla prossima stagione che la vedrà impegnata ad inseguire un traguardo prestigioso. In primis sottolinea: “Mi sono innamorata del volley da piccola, seguendo le partite di mia sorella maggiore, Denise. Sono ovviamente contenta che ci ritroveremo insieme lottando per un obiettivo comune. La proposta della Callipo – continua Martina – mi ha convinta fin da subito per la solidità del progetto ambizioso. Sono felice di poter iniziare questa nuova ed entusiasmante avventura nel territorio vibonese. Giocare a casa è sempre bello, potendo contare sul riconosciuto affetto della piazza vibonese nei confronti della squadra. L’obiettivo è quello di iniziare un percorso che veda la società della Callipo imporsi anche in campo femminile, per cui alla base di tutto c’è tanta determinazione e grande voglia di iniziare subito. Ai tifosi vorrei chiedere il loro supporto in questo nuovo viaggio che – sottolinea Martina – farà sicuramente divertire tutti!”.