Volley, grande ritorno in casa Tonno Callipo Vibo: arriva Luciano Mille

StrettoWeb

“A Vibo è nato il mio amore per il volley, torno con grande emozione”. Profilo di sicuro affidamento Luciano Mille, nuovo schiacciatore della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia. Trentuno anni, nativo di Pizzo Calabro, Mille, atleta potente e di grande personalità, sarà uno dei punti di riferimento esperti della squadra giallorossa in Serie B. Ultime esperienze ad Aversa e Marigliano in serie A3, oltre al campionato vinto con Lagonegro nella vecchia B2 e campionati di livello con Cosenza e Cinquefrondi. Molto positiva anche la scorsa stagione essendo reduce da un ottimo secondo posto con Lamezia in B.

Carico di significati l’approdo in giallorosso di Mille, che ricorda: “Ho messo piede al PalaValentia per la prima volta 17 anni fa. Proprio a Vibo è nato il mio amore verso questo sport. È quindi chiaro che ritorno qui con grande emozione, consapevole che tutti noi teniamo a fare bene per la storia prestigiosa del club”.

Idee chiare anche per i traguardi stagionali… “L’obiettivo generale, e quindi societario, è quello di ben figurare raggiungendo in primis la salvezza. Però con i miei compagni ragioneremo in modo diverso, ovvero cercando di ottenere il massimo possibile”. Ai tifosi chiede ‘collaborazione’… “Sono fiducioso che verranno accantonate le recenti polemiche. A tutti i tifosi dico semplicemente che tutti noi, come squadra, siamo ansiosi di conoscerli!”.