Volley, Diego Vizzari giovane neo-opposto della SportSpecialist Reggio Calabria

StrettoWeb

Arriva dal mare azzurro di Bovalino una brezza di verde giovinezza a solcare il volto della SportSpecialist Volley Reggio Calabria. Di nome Diego, di cognome Vizzari, potrebbe essere definito il classico talento precoce. A sette anni un pallone di volley fra le mani per salire sulla nuvola di un sogno che, stagione dopo stagione, lo sta trasportando sulla roccia della concretezza. Schiacciatore laterale, “banda”, è un attaccante per definizione che ha respirato a pieni polmoni pallavolo tra le mura di casa, grazie al papà giocatore e allenatore e grazie alla mamma, anche lei protagonista in campo.

Il padre, esempio nella vita e maestro davanti alla rete: è a lui che Diego sente di dovere tanto. Ed è stato proprio il genitore, al pari di altri attori sulla scena, ad avergli messo la pulce nell’orecchio riferendogli, con toni pregni di stima, di un coach, Antonio Polimeni, sotto le cui mani avrebbe potuto aumentare esponenzialmente il proprio bagaglio tecnico. Più di un consiglio e meglio di un suggerimento: la strada verso Reggio Calabria, così, era tracciata perché da mesi gli occhi voraci di talento che disegnano le traiettorie di Antonio Polimenti, in effetti, si erano posati su quel giovane che si stava districando nelle giovanili della Tonno Callipo Volley Vibo Valentia.

L’asticella, dunque, si alza, annata sportiva dopo annata sportiva e adesso è arrivato il momento in cui le lancette si sono posate sull’ora del confronto quotidiano con le qualità di compagni che portano i segni di mille battaglie. Disponibilità totale da mettere sul tavolo di ciò che abbisogna alla squadra, il giovane neo-acquisto non pone condizioni di sorta: “Fino al trasferimento a Vibo Valentia, ho sempre occupato il ruolo di ’banda’. Alla Tonno Callipo ho giocato da opposto e, sebbene il coach Polimeni abbia intuito che i miei elementi distintivi mi fanno sentire a mio agio da ’banda’, sono incondizionatamente disponibile a soddisfare le richieste tattiche di squadra”. Il passaggio sulla riva di Calabria dello Stretto, in Serie B Nazionale, è uno scalino significativo che avverte in tutta la sua importanza: “Venire a Reggio è un incoraggiamento formidabile a misurarmi con me stesso, con le mie potenzialità, con la mia intenzione ferrea di lottare per un posto al sole, dandomi da fare affinché coach e compagni possano dirsi sicuri di contare su un 18enne che ha fame di rendersi utile al gruppo”.

Diego Vizzari, 18 anni, ha iniziato a giocare nella Bianco Bovalino Volley. Aveva appena 7 anni: il via ad una rotta che lo ha fatto sostare alla Taurianova Volley e, 15enne alla Tonno Callipo Volley Vibo Valentia. Da giovanissimo ha giocato da ’banda’; con i colori giallorossi vibonesi è, invece, sceso in campo da opposto. Alto 186 centimetri, è una nuova leva in possesso della stoffa interiore per agguantare al volo l’opportunità griffata SportSpecialist Volley Reggio Calabria.