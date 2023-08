Volley, l’Akademia Sant’Anna si raduna: primi giorni di preparazione per la nuova stagione di Serie A2

StrettoWeb

Con il raduno ufficiale di venerdì scorso, per Akademia Sant’Anna è iniziata ufficialmente la stagione agonistica 2023/24. Per il secondo anno consecutivo il team messinese prenderà parte al Campionato Nazionale di Serie A2 femminile di Volley, con lo start programmato domenica 8 ottobre con la trasferta in terra veneta, in casa della neopromossa AltaFratte Padova. Oltre al presidente Fabrizio Costantino e all’head coach Fabio Bonafede, presenti lo staff dirigenziale, quello tecnico e tutte le tredici che compongono il roster del team peloritano. A rendere gli onori di casa il massimo dirigente del sodalizio messinese, che ha colto anche l’occasione per presentare ciascun membro della famiglia Akademia. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato Costantino rivolgendosi alle atlete – sarà anzitutto quello di farvi innamorare di Messina; imparerete ad apprezzarla. Una città che si fa amare, con gente capace di far sentire il proprio calore e che ultimamente si avvicinata tanto al mondo del volley”.

Nel pomeriggio di venerdi spazio anche al primo allenamento sul parquet agli ordini di coach Bonafede: “Dopo la pausa estiva c’è grande voglia di ricominciare con tanto entusiasmo e curiosità. La serie A2 è un campionato strano; ci sono annate in cui il livello è più basso, altre in cui, al contrario, è molto alto. Nella prossima stagione assisteremo ad un torneo molto combattuto, con sette-otto squadre che puntano dichiaratamente a compiere il salto in serie A1 e, soprattutto, sono attrezzate per farlo. Per noi è un onore farne parte; dovremo affrontare la stagione al meglio, onorandola fino in fondo. Il finale di campionato scorso ha rappresentato una cavalcata epica e vogliamo continuare sulla stessa lunghezza d’onda”. Le ultime parole sono dedicate al mercato di alto profilo condotto dalla società: “Il nostro è un gruppo che dovrà velocemente acquisire identità e diventare squadra. Non avendo le pressioni delle altre formazioni di fascia alta, potremo permetterci di concentrarci solo sulla nostra voglia di far bene”.

Intanto, nei giorni scorsi, sono stati resi noti i numeri di maglia: 1. Valeria Battista (schiacciatrice) – 2. Melissa Martinelli (centrale) – 3. Greta Catania (centrale) – 4. Sara Ciancio (libero) – 5. Dalila Modestino (centrale) – 6. Giulia Felappi (schiacciatrice) – 7. Valentina Mearini (centrale) – 8. Kelsie Payne (opposto) – 9. Jessica Jolie (schiacciatrice) – 10. Aurora Rossetto (schiacciatrice) – 12. Marianna Maggipinto (libero) – 14. Giulia Galletti (palleggiatrice) – 15. Ilaria Michelini (palleggiatrice) Infine, nella serata del 22 agosto, presso lo Yatching Club Marina del Nettuno di Messina, innanzi ai partner societari ed agli organi di stampa, si svolgerà la cerimonia di presentazione della squadra e degli staff.