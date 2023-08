Vittoria Belvedere e gli insulti delle mamme brianzole: “non giocate con lei, è una terrona”

StrettoWeb

Vittoria Belvedere, classe ’76, non ha bisogno di particolari introduzioni: volto noto del cinema italiano, occhi chiari e distintivi capelli biondi, sembra essere circondata da un’aurea di eleganza e delicatezza che la rendono quasi immateriale. I tratti, tipicamente associati alle donne del Nord Europa, risaltano in ogni movenza ma, dobbiamo ammetterlo, non è solitamente associata alla donna tipicamente mediterranea. Non sono solita soffermarmi sull’aspetto fisico delle persone in generale, men che meno su quello di personaggi noti perché, per quanto mi riguarda, ho fatto mia la frase di Shakespeare: “la bellezza è negli occhi di chi guarda”.

Ma in questo caso è importante sottolineare i tratti somatici della bellissima Vittoria perché, seppur di una regalità quasi glaciale, la Belvedere è nata a Vibo Valentia, nel centro della Calabria. La sua verve “terrona” potrebbe trasparire dal cognome (Belvedere infatti ricorda un comune della provincia di Cosenza) o, forse, dalla testardaggine e dalla sicurezza con cui ha affrontato il fatto di essere una calabrese trapiantata al Nord.

Fa quasi ridere, sapete, raccontare la storia di questa attrice dalle doti attoriali che spaziano dal drammatico al comico, fino ad esprimersi al massimo sul palco di un teatro. A Vittoria non manca proprio nulla: è brava, è bella, è famosa e, supponiamo, abbia anche un ingente conto in banca. Eppure, anche Vittoria ha una storia di dolore alle spalle che inizia a nove mesi, quando la sua famiglia decide di trasferirsi a Vimercate: una bimba così bella, quasi una bambolina, che ha conosciuto più il Nord che la sua terra natìa, non avrà sicuramente problemi ad ambientarsi. Eppure, così non è stato: l’attrice ha infatti raccontato al “Corriere della Sera” di essere stata vittima di razzismo.

Si legge quindi tra le pagine del Corriere: “avrò avuto 7 o 8 anni e ho subìto vero e proprio razzismo, perché ero meridionale: una calabrese emigrata in Brianza. Nel palazzo dove abitavamo c’erano tutte famiglie brianzole e, se in cortile giocavo con gli altri bambini, le loro mamme li portavano via dicendo: non giocate con lei, è una terrona”. Vittoria però, nonostante le origini contadine, non si è mai vergognata della sua meridionalità, nonostante la sofferenza: “non sono cose che fanno piacere, a volte mi vergognavo, ma in fondo non mi sono mai sentita veramente messa in un angolo. Prima di tutto ho una famiglia molto solida alle spalle che mi proteggeva, dicendo di non dar retta alle malelingue. Mi è capitato più volte di sentirmi una terrona calabrese e ripensandoci, mi viene da sorridere. Non mi sono mai permessa di rinnegare le mie origini, anzi, ne vado orgogliosa”.

Poco dopo, arriva la sua rivincita: la partecipazione a Sanremo, fortemente voluta da Pippo Baudo, ha ribaltato completamente la situazione rendendola famosa in tutta Italia, in barba anche a quelle mamme che, da piccola, l’avevano allontanata dai figli. E Vittoria se la ride, ricordando ancora una volta tutto il suo essere ‘terrona’: “una troupe della Rai era andata nel paese originario di mio padre, San Costantino di Briatico, vicino a Vibo Valentia, per intervistare i miei nonni, che ovviamente erano stupefatti e che, siccome parlavano in dialetto calabrese, venivano tradotti in italiano dalle mie cugine!”.