Virtus Reggio, riconoscimento dal Comune: le ginnaste ricevono il Premio “Reggio Sport Awards”

La Virtus Reggio insignita del premio “Reggio Sport Awards”, come eccellenza sportiva del territorio reggino, dal Comune di Reggio Calabria. Presso il Lungomare di Reggio Calabria si è tenuta una significativa e importante serata, alla presenza delle istituzioni e del mondo sportivo, dedicata alla celebrazione dei talenti e alla promozione dell’importanza dello sport.

Il Sindaco f.f. Paolo Brunetti, il Delegato allo Sport Giovanni Latella e Valentina Colella, vicepresidente del Coni Calabria, hanno consegnato il riconoscimento alla società che opera nel territorio da 45 anni con risultati prestigiosissimi, portando alto il nome della città di Reggio Calabria sia in campo Nazionale che oltre confine.

Molto emozionato il Presidente Rocco Loprevite, che ha ritirato il premio, ringraziando le istituzioni presenti, tutto lo staff Virtus Reggio e le ginnaste del settore agonistico e del centro Coni di avviamento allo sport. Oltre alla meritoria opera nel mondo della ginnastica, che di anno in anno svolge la Società, la Virtus è stata premiata anche per i successi dell’ultimo anno: la partecipazione alla Gymnaestrada Mondiale in rappresentanza dell’Italia, con la Federazione Ginnastica, e i 44 Podi Nazionali Federali conquistati, con 28 Titoli Italiani, 13 Argenti e 3 Bronzi.