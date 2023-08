Violenza su donne: Furfaro (Pd), ‘uomini in Tv pensino ai carnefici non alle vittime’

StrettoWeb

Roma, 29 ago (Adnkronos) – “Uomini che anziché interrogare la culturale patriarcale, maschilista, che degenera nel possesso come strumento necessario nelle relazioni, spiegano alle donne come comportarsi. Uomini che anziché guardare in faccia la cultura dello stupro che porta i carnefici a compiere atti indicibili, continuano a spiegare alle vittime come comportarsi?. Lo dichiara in una nota Marco Furfaro, della Segreteria nazionale del Pd.

?Sembra un tunnel senza fine. Ed è grave che avvenga sulle tv nazionali, dove dovremmo – tanto più dinanzi a questo fenomeno di violenze interminabili – vedere profusa una cultura alle differenze e, soprattutto da parte degli uomini, una lotta vera, rigorosa e autorevole agli stereotipi di ogni tipo. Che strani questi uomini per i quali la libertà vale solo e sempre per loro, mai per le donne. Si battano per garantire la libertà delle donne di essere ciò che sono, senza sprecare un secondo di più in insopportabili ragionamenti retrogradi e maschilisti?, conclude.