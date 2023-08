Violenta aggressione nel vibonese: 22enne preso a calci e pugni

StrettoWeb

Violenta aggressione nel vibonse, nel comune di Nicotera. Un ragazzo di 22 anni, originario di Ricadi, è stato malmenato lo scorso venerdì, alle 5 del mattino, dopo aver partecipato alla sagra paesana. Il giovane è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi ed è stato raggiunto da schiaffi, pugni, calci e da colpi di cinta. Nessuno è accorso in sua difesa, nonostante le richieste di aiuto della vittima fino a quando, in un momento di lucidità, è riuscito a fuggire in un’altra zona del paese. Qui, alcuni passanti, hanno allontanato il branco e soccorso il giovane: trasportato al Pronto Soccorso di Tropea, è stato sottoposto al cure del caso. Secondo le prime indiscrezioni, ha riportato un trauma cranico, contusioni e fratture varie. La famiglia del malcapitato ha sporto denuncia contro ignoti alla Questura di Vibo Valentia.