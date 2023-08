Viola, ennesimo colpo in entrata di questi giorni: arriva Yusupha Konteh

StrettoWeb

“La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare l’innesto di un giovane e promettente atleta. Classe 2002, andrà a ricoprire lo spot di interno accanto a Thomas Binelli ed Emin Mavric, alla corte del Coach Federico Cigarini. La società firma Yusupha Konteh centro, 205 cm,atleta cresciuto nell’Aurora Basket Jesi”. Così in una nota il club neroarancio ufficializza l’ennesimo colpo in entrata di questi giorni.

“Originario del Gambia. Mezzi atletici devastanti, rimbalzista, stoppatore, uomo d’area vero Yusupha ha grandissimi margini di crescita e miglioramento che proverà a mettere in pratica a Reggio Calabria. “Yus” ha giocato in B, vestendo, tra gli altri, la canotta della Pallacanestro Crema. Nell’ultima stagione ha militato per l’Upr Montemarciano in Serie C Gold delle Marche. Un prospetto di assoluto interesse pronto a conquistare minuti e fiducia sul rettangolo di gioco”.