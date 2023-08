Vinco e Pavigliana, tutto pronto per l’evento “Estate in Festa – 2° edizione 2023”: il programma

StrettoWeb

In considerazione dell’arrivo dell’estate ed rientro in ferie di tanti concittadini il Comitato Pro Vinco e Pavigliana promuove un’importante evento – dal nome “Estate in Festa – 2° edizione 2023” – in seno alla festa e divertimento, organizzando per i giorni 10 – 11 agosto 2023 a Vinco e successivamente 12 – 13 agosto a Pavigliana dalle ore 17:00, delle entusiasmanti giornate, volte a promuovere le attività artigianali e commerciali del territorio oltre che per socializzare ed aggregare, con la speciale partecipazione di grandi artisti, come: Angelo Mauro, il Maestro Ciccio Nucera, musica Pop insieme a Kiko, la straordinaria partecipazione del comico Santo Palumbo, ed a chiudere l’ultima serata con musica etnica calabrese il rinominato gruppo dei Taranta Nova dello Stretto.

Il fine specifico è quello di realizzare un’attrazione concreta per dare impulso al commercio e al turismo locale richiamando l’attenzione dei cittadini verso la periferia, valorizzando le frazioni di Vinco e Pavigliana addentrate in un’atmosfera di festa ed armonia.

Saranno allestite zone gastronomiche con l’immancabile panino con la salsiccia, arrosticini, bistecca di cavallo, arancini e rustici vari, dolci e tante altre delizie tipiche locali. E’ previsto uno spazio importante dedicato ai bambini con proposte di divertimento e coinvolgimento in seno alla festa ed allegria. Allieterà le giornate anche la presenza di mostre di artigianato locale e tanto altro… Non vi resta che venire a trovarci…