Villa San Giovanni, si ritrovano dopo 40 anni dal diploma i ragazzi della V A dell’Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri Programmatori

Un tuffo negli Anni ’80. Si sono ritrovati dopo 40 anni dal diploma di ragioneria, conseguito nel 1983. E le emozioni sono arrivate a piene mani per i ragazzi della V A dell’Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri Programmatori di Villa San Giovanni, che hanno trascorso una serata indimenticabile, ricordando i momenti più belli trascorsi insieme, giorno dopo giorno, durante i cinque anni delle superiori. A volte succede che qualche tempo dopo i soliti compagni si cercano, si organizzano e poi si ritrovano per quella che diventerà la tradizionale cena di classe e possibilmente una volta l’anno” raccontano i protagonisti. Il ritrovo è proseguito nel tempo, fino al record dei 40 anni.