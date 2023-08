Colpo Vigor Lamezia: torna l’ex Reggina e Messina Giovanni Lavrendi

StrettoWeb

“Campagna acquisti della Vigor Lamezia che anche oggi regala un altro grande colpo. La società biancoverde è lieta di dare il bentornato al calciatore classe ’86, Giovanni Lavrendi. Un vero e proprio colpo da 90 quello messo a segno dal Direttore sportivo Morelli che riporta a Lamezia il centrocampista di Taurianova”. Così in una nota la Vigor Lamezia annuncia il ritorno del centrocampista Giovanni Lavrendi.

“Lunga, importante e ricca di successi la carriera di Lavrendi, che ha sempre militato tra C e D: Reggina, Messina, Castrovillari, Cittanovese per citarne alcune. Lo scorso anno la sua prima esperienza in Eccellenza con il Gallico Catona. Abilità in fase di interdizione ma anche intelligenza nell’impostare. Una pedina che, siamo sicuri, si rivelerà fondamentale in mezzo al campo per il gioco di mister Saladino”.