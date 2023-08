Da una Lamezia all’altra: la Vigor annuncia due colpi in entrata provenienti dall’Fc

StrettoWeb

“Altri due colpi annunciati: un esterno d’attacco e un centrocampista under, rigorosamente Lametini. La Vigor Lamezia è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive di Flavio Verso ’02 e Samuele Stranges ’03 per la stagione 2023/2024″. Così in una nota la Vigor Lamezia.

“Entrambi, in prestito dall’Fc Lamezia Terme, che si ringrazia per la collaborazione dimostrata, hanno fortemente voluto vestire la maglia biancoverde. Mister Saladino, che, li aveva avuti sotto la sua guida al Sersale, potrà così contare sulla fantasia di Verso in avanti e sulle qualità tecniche e tattiche di Stranges in mezzo al campo”.