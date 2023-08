Vigilia di Ferragosto di sangue: incidente a Catanzaro, perde la vita un centauro

StrettoWeb

Scia di sangue sulle strade della Calabria: l’ennesimo incidente fatale è avvenuto oggi, pomeriggio alla vigilia di Ferragosto, nei pressi di Catanzaro. Un violento impatto ha coinvolto una Peugeot 107 e una moto Honda nei pressi del Parco Gaslini. Immediato l’intervento dei soccorsi ma per il centauro di 47 anni non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. Ferita anche la donna alla guida dell’auto, trasporta in ospedale per le cure del caso. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Viabilità al traffico limitata.