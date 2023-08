Vibonese, ufficiale il ritorno di Domenico Anzelmo

StrettoWeb

“Palermo-Vibo Valentia. Andata e ritorno. Nel mezzo città e società che lo avrebbero accolto a braccia aperte. Il futuro segnato lontano dal club che lo ha lanciato e fatto conoscere. E invece no. Domenico Anzelmo resta a Vibo e alla Vibonese. La Società rossoblù ha fatto di tutto per trattenerlo e lui ha scelto di restare, nonostante offerte anche di categoria superiore”. Così in una nota la Vibonese annuncia il nuovo arrivo.

Il calciatore “è già a disposizione di mister Buscè che tra le frecce al suo arco, quindi, potrà contare anche sulla qualità in mezzo al campo del playmaker di Carini, classe 2004, reduce da un’annata importante, tanto da attirare su di se i riflettori di mezza Serie C e qualche club di Serie B. Non andrà da nessuna parte. Domenico Anzelmo resta a Vibo. Resta in rossoblù”.

Le parole del Ds Francesco Ramondino: “Non nascondo il fatto che tenessi molto questa trattativa. Per le qualità del calciatore e del ragazzo. Anzelmo aveva offerte importanti ma lo abbiamo trattenuto a Vibo guardando chiaramente al nostro interesse e a quello del calciatore, che ha scelto di restare convinto dal progetto. È giovanissimo ma gioca come un veterano. Calma, tecnica, e intelligenza tattica tutto in un calciatore che impreziosisce la rosa a disposizione del mister”.