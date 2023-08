Vibonese, terzo test stagionale: 3-2 al Sambiase sotto un caldo africano

StrettoWeb

Caldo africano al “Marzano” di Vibo Marina dove va in scena il terzo test stagionale per i rossoblù. C’è il Sambiase sulla strada dei leoni di Vibo. Finisce 3-2. Avanti i ragazzi di mister Buscè al 25’ con Gaeta dopo la gran parata su Tandara. Al 32’ il pari ospite di Crucitti. Sambiase avanti al 43’ con Abayan. Nella ripresa prima Convitto sbaglia un rigore poi all’85’ Lorenzo infila la rete del momentaneo pareggio che si trasforma quattro minuti dopo in vittoria con il timbro di Castillo.

Vibonese – Sambiase 3-2, il tabellino

Marcatori: 25’ Gaeta, 32’ Crucitti, 43’ Abayan, 85’ Lorenzo, 89’ Castillo.

Vibonese 1: Borrelli; Scavone, Malara, Onraita, La Gamba; Iuliano, Gaeta, Staropoli; Tandara, Ordonez* (in prova), Cintura

Vibonese 2: Del Bello; Carbone, Di Vittorio, Baldan, Palmentieri; Anzelmo, La Rosa, Castillo; Convitto, Lorenzo, La Torre.