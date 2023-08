Vibo Valentia, il vecchio tracciato della Littorina pronto a diventare una ciclovia con vista mare

StrettoWeb

Valorizzare gli straordinari elementi paesaggistici che caratterizzavano il vecchio tracciato ferroviario della Littorina e farli rivivere sotto forma di una splendida ciclovia. Su questo concetto si basa il progetto definitivo approvato dalla giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Maria Limardo, col quale si intende riqualificare uno dei percorsi naturalistici più suggestivi, che negli obiettivi dell’amministrazione diventerà un’attrattiva turistica di rilievo, ma non solo.

“Questa amministrazione – afferma il primo cittadino – è riuscita ad intercettare 20 milioni di euro del PNRR destinati alla rigenerazione urbana, tra questi rientra il progetto della Littorina per un importo di 1,4 milioni di euro. Non si tratta soltanto di riqualificare un tracciato, si tratta di donare alla collettività quello che potrebbe diventare un nuovo luogo del cuore, come lo sono per i vibonesi tanti altri posti e angoli suggestivi della nostra città. Un posto dove fare una passeggiata, andare in bici in totale sicurezza ammirando il paesaggio ed apprezzando quanto di bello abbiamo”.

La riqualificazione del percorso offre una ottima opportunità di attrattiva turistica nonché una connessione importante per i cittadini residenti. L’area attualmente versa nel totale abbandono con percorsi sconnessi e non facilmente praticabili. Gli interventi prevedono il rifacimento con pavimentazione idonea ai percorsi pedonali e ciclistici, con la realizzazione di due aree di sosta che rappresentano zone di riposo e di ristoro per ciclisti e pedoni e verranno attrezzate con pergolati, panchine, cestini porta-rifiuti e rastrelliere porta-bici.

L’area di interesse è situata uscendo dal nucleo urbano di Vibo Valentia, verso il mare. Si tratta del vecchio tracciato ferroviario della Littorina che collega la città al comune di Pizzo, con un percorso interdetto alle auto, a quota 500 m s.l.m., e con panorama mozzafiato. Due chilometri di percorso che incontrano anche gallerie e ponti e che andranno ad impreziosire ulteriormente la fruibilità del versante della città che si affaccia su uno dei panorami più belli dell’intera Calabria.