Vergogna a Pellaro dopo i falò di San Lorenzo: staccato un pezzo di passerella di legno usato per le carrozzine

StrettoWeb

Un bruttissimo gesto di inciviltà è stato pubblicamente denunciato dalla Pro Loco Reggio Sud APS e riguarda la zona di Punta Pellaro. Dopo la notte dei falò in spiaggia, infatti, è stata segnalata l’assenza di un pezzo di passerella di legno – utilizzata per le carrozzine dei disabili – che conduce al mare.

“Questo è Pellaro… .questa è l’inciviltà… questa è la notte dopo i falò di San Lorenzo. VERGOGNATEVI… avete rubato la possibilità ai disabili in carrozzina e non solo, alle tante mamme con i passeggini ed a tutti coloro che a vario titolo usavano la passerella per arrivare in spiaggia, che abbiamo istallato nel 2019 assieme alla staccionata nel progetto di “riqualificazione e decoro nell’area di Punta Pellaro”. Creata grazie ad un crowdfunding per reperire i fondi ed istallata poi dai volontari della nostra associazione. VERGOGNATEVI”, il messaggio della Pro Loco Reggio Sud APS.