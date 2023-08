Vara Messina: le variazioni delle linee ATM per i festeggiamenti a Ferragosto

StrettoWeb

ATM Messina comunica che, in occasione dei festeggiamenti di Ferragosto, le linee cittadine dei bus subiranno alcune variazioni. In particolare, già da questa sera, lunedì , per via dello svolgimento della tradizionale Passeggiata dei Giganti, le linee interessate dalla variazioni sono la 18, 19, 24, 25, 26, 33, 33 Bis (A-20) e 1 Shuttle (n. 100). In occasione della Festa della Vara, in programma domani, martedì , le linee interessate dalle variazioni di percorso sono le seguenti: 1 Shuttle (n. 100), 2/3, 4/5, 6/7, 8, 9, 10/12, 11, 14/15, 22/23, 24/27, 31 e 32. Tutti i dettagli delle variazioni e gli orari sono consultabili sul sito istituzionale di ATM.

“Consigliamo ai messinesi e a quanti giungono da fuori città – afferma il presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna – di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico e di fruire dei parcheggi ATM dislocati sul territorio comunale, oltre a quelli di interscambio voluti dall’Amministrazione comunale. In vista dei festeggiamenti del Ferragosto messinese”. Il presidente di ATM Campagna, unitamente all’Amministrazione comunale, rivolge alla cittadinanza “a nome mio e di tutto il personale della nostra azienda i migliori auguri di buon ferragosto”.