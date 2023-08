Vara Messina: lo spettacolo dei fuochi d’artificio illumina lo Stretto

StrettoWeb

Con lo spettacolo di fuochi d’artificio, che ha illuminato lo Stretto, cala il sipario sulla Vara 2023, la festa religiosa più sentita a Messina e con la quale la città ogni anno rinnova il patto di fede e devozione con Maria. Migliaia di fedeli hanno partecipato alla processione che ha preso il via da Piazza Castronovo per concludersi a Piazza Duomo.

Come da tradizione il carro votivo è stato trainato da centinaia di tiratori, ha fatto sosta davanti alla Prefettura ed a Palazzo Zanca. Spettacolari le fasi della “girata”, la manovra per immettere il carro votivo lungo la via 1° Settembre con l’emozionante ingresso tra migliaia di fedeli a Piazza Duomo.