Vallata del Gallico senza acqua, pazienza finita e toni accesi in Assemblea: chiesto intervento del Prefetto

“Si è svolta nella serata di ieri, giovedì 17 agosto, nel piazzale della chiesa di Villa San Giuseppe, una partecipatissima assemblea popolare. All’ordine del giorno l’insostenibile stato di cose dovuto al totale disservizio nell’erogazione dell’acqua. Oltre che partecipata l’assemblea è stata anche molto vivace, dati i toni accesi a causa dell’esasperazione popolare. Alla manifestazione erano stati invitati a presenziare, in quanto parte attiva ed importante della Comunità anche i Carabinieri della locale stazione di Catona, spesso interpellati nel corso della crisi. Il Comitato si rammarica della loro mancata presenza”. Così in una nota il Comitato della Vallata del Gallico relativamente alla grave situazione sopra descritta.

A causa della mancanza d’acqua ieri si è tenuta un’Assemblea accesa. “A seguito della discussione ampia e libera dei Cittadini l’assemblea, dopo avere rinnovato l’appello pubblico già lanciato all’amministrazione comunale il 25 luglio u.s. , ha deciso di richiedere un incontro urgente al Prefetto di Reggio Calabria. Si spera in una sollecita convocazione nel giro di pochi giorni, data l’angosciosa situazione in cui è costretta a vivere la popolazione privata, di fatto, di un diritto elementare che non può essere negato a nessuna creatura sulla terra: l’acqua. La richiesta è già stata presentata in Prefettura ed una delegazione è già stata formata, munita di concrete e semplici proposte, volte a risolvere il grave ed annoso problema o, quantomeno, a lenirne le insostenibili conseguenze in questa Città Metropolitana dell’Anno Domini 2023″, si legge ancora.

“Il Comitato ed i Cittadini si augurano che l’autorevole intervento della Prefettura, magari unitamente alla risposta dell’amministrazione comunale ai pubblici appelli rivolti fin qui, determini finalmente l’ascolto dei Cittadini e concretizzi interventi risolutivi a favore di un diritto fondamentale ora negato”, si chiude la nota.