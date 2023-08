UniMe ottiene i fondi del MUR per il progetto di orientamento studentesco in Medicina Veterinaria

L’Università di Messina ha ottenuto l’assegnazione dei fondi del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) destinati al progetto di tutorato, orientamento agli studi e ricerca accademica denominato “OrientaVET”.

La somma ammonta a 600 mila euro e, nello specifico, rientra nei co-finanziamenti destinati dal MUR al proseguimento degli studi universitari ed al contrasto all’abbandono scolastico.

L’Ateneo peloritano, unico assegnatario per un progetto di orientamento esplicitamente rivolto alla Medicina Veterinaria, figura nel decreto di assegnazione finanziaria firmato dal Segretario Generale Francesca Gagliarducci. Il progetto “OrientaVET”, di durata triennale, segue le regole dettate dal Decreto Ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021- Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023. “OrientaVET” risponde appieno agli obiettivi fissati dal Ministero dell’Università e della Ricerca per incentivare la prosecuzione dei percorsi di studio ed ampliare l’accesso alla formazione universitaria promuovendo, al contempo, la ricerca accademica.

All’interno del progetto, che costituisce un obiettivo strategico del Dipartimento di Scienze Veterinarie, i processi di orientamento e tutorato potranno compartecipare per accrescere i flussi universitari internazionali mediante l’accoglienza di studenti esteri interessati a “OrientaVET” o, ancora, per favorire le attività di internazionalizzazione domestica.

Il co-finanziamento è subordinato alla rendicontazione del progetto. Il monitoraggio in itinere e finale dei progetti è svolto dal Ministero, in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico preposto. L’attribuzione definitiva delle risorse è assegnata, per il 20%, sulla base del raggiungimento di target definiti dagli Atenei coinvolti.