Umberto Zanotti Bianco, Mannoli lo ricorda a 60 anni dalla morte con il libro del Prof Focà

Bellissimo pomeriggio culturale per il piccolo borgo aggregante di Mannoli. A 60 anni dalla scomparsa di Umberto Zanotti Bianco, il Professore Alfredo Focà presenta il libro da lui scritto “Umberto Zanotti Bianco in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Mannoli, Africo, Ferruzzano, Perlupo”.

L’evento, organizzato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte in collaborazione con il Comitato Civico Donne di Santo Stefano in movimento, ha avuto il piacere di ospitare relatori illustri: il Dott. Edoardo Lamberti Castronuovo a fare da sapiente moderatore e fine instillatore dei giusti principi alla base dell’Amministrazione Pubblica, il Sindaco dott. Francesco Malara a fare gli onori di casa esaltando il valore della cultura nelle aree interne cultura posta alla base della crescita formativa degli abitanti di Santo Stefano di Mannoli, Monsignor Antonino Denisi a raccontare la sua conoscenza diretta di Umberto Zanotti Bianco, il Prof. Giuseppe Caridi a dettagliare la storia degli interventi ANIMI nel mezzogiorno, il Dott. Vincenzo Nociti ad apprezzare l’impegno ed i risultati degli abitanti del luogo, il Dott. Antonino Piazza ad illustrare l’attività di Italia Nostra e tutti ad argomentare ed interloquire sulla vita e sull’operato di Zanotti in Calabria ed in Aspromonte con particolare riferimento a questi luoghi che hanno ricambiato l’affetto e l’impegno di Umberto Zanotti Bianco elevandolo al meritato ruolo di grande mentore dedicandogli la piazza ed una serie di quadri che adornano Mannoli.

A chiudere la manifestazione è l’autore del libro che conclude augurandosi che sempre più persone mettano in atto il “metodo Zanotti”, quello del “dire e fare”, lasciando tracce importanti come Zanotti ha fatto a Mannoli, a Santo Stefano e in tutta la Calabria