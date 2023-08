Il Catanzaro dura un tempo, poi si fa travolgere dall’Udinese: il match di Coppa Italia finisce 4-1

StrettoWeb

Una buona, anzi ottima, figura per un’ora circa, poi però sono usciti fuori i valori tecnici, ovviamente diversi. Il Catanzaro bagna l’esordio stagionale tornando ad affrontare una squadra di Serie A dopo una vita, ma con l’entusiasmo di chi ritrova a distanza di anni la B, campionato in cui vuole recitare un ruolo importante. In Coppa Italia l’Udinese vince 4-1 e butta fuori i giallorossi.

L’inizio è pimpante, col botta e risposta Lovric-Vandeputte, scatenato nella prima fase. Il Catanzaro tiene bene, anche se manca un po’ di verve offensiva pure per l’assenza di bomber Iemmello e per quella del neo arrivato Donnarumma. E così nella seconda parte della ripresa i friulani dilagano con Beto, Thauvin e l’ex Pisa e Ajax Lucca nel finale con uno scavetto sul filo del fuorigioco.