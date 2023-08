Ucraina-Russia, “incontro segreto Nato-Kiev su controffensiva”

StrettoWeb

Kiev, 26 ago. (Adnkronos) – Un ‘consiglio di guerra’ segreto tra Ucraina e Nato per fare il punto sulla controffensiva che le forze di Kiev stanno conducendo nella guerra contro la Russia. Una riunione di cinque ore in una località segreta al confine tra Polonia e Ucraina si sarebbe tenuta 11 giorni fa tra ufficiali della Nato e il comandante in capo delle Forze Armate ucraine, il generale Valerii Zaluzhnyi, come scrive il quotidiano britannico Guardian descrivendo una sorta di “consiglio di guerra”.

Zaluzhnyi era insieme all’intera catena di comando, evidenzia il giornale, che riferisce di una riunione che avrebbe avuto l’obiettivo di reimpostare la strategia militare ucraina nel mezzo della controffensiva, che va a rilento, e in previsione di piani di combattimento per l’inverno e di una strategia a lungo termine.

Sarebbero stati presenti, secondo il Guardian, il comandante delle forze alleate in Europa, il generale americano Christopher Cavoli, e il capo di Stato Maggiore della Difesa del Regno Unito, l’ammiraglio Sir Tony Radakin.

La riunione sarebbe andata in scena 10 giorni prima di quella che appare come una . La controffensiva condotta dalle forze di Kiev, dopo una lunga fase di stallo segnata da progressi minimi, secondo analisti ed esperti sta producendo risultati di rilievo in particolare sul fronte meridionale: soldati e mezzi ucraini hanno creato una breccia nella prima linea di difesa creata dalla Russia, aprendo nuove prospettive di manovra per le prossime settimane in un’area determinante del conflitto.