Ucraina: presidenti lituano e portoghese in visita a Kiev

Kiev, 23 ago. (Adnkronos) – Il presidente lituano Gitanas Naus?da e il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa sono arrivati ??a Kiev stamattina, nel Giorno della bandiera nazionale dell’Ucraina. Le visite dei due capi di Stato non erano state annunciate per ragioni di sicurezza e si svolgono alla vigilia del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, domani 24 agosto.

È la prima visita ufficiale di Rebelo de Sousa in Ucraina. Subito dopo l’arrivo a Kiev, il presidente portoghese ha visitato Bucha e il suo memoriale del massacro russo dei civili ucraini. Naus?da ha dichiarato di essere a Kiev “per celebrare il Giorno dell’Indipendenza insieme alla fraterna nazione ucraina” e che la Lituania sosterrà l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”.

La Lituania è uno stretto alleato dell?Ucraina. Il 17 agosto, il paese, insieme ai suoi vicini baltici, Lettonia ed Estonia, ha annunciato che avrebbe aderito alla dichiarazione del Gruppo dei Sette (G7) sulle garanzie di sicurezza per l?Ucraina. Il Portogallo ha aderito a luglio alla dichiarazione che mira a rafforzare la capacità dell?Ucraina di resistere all?aggressione russa. Le garanzie riguardano anche sanzioni, aiuti finanziari e ricostruzione postbellica.