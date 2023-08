Ucraina: Castellone (M5S), ‘governo finanzia guerra mentre Italia è in ginocchio’

StrettoWeb

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Mentre questo governo continua a finanziare la guerra, il nostro Paese si trova a fare i conti con povertà dilagante, sanità al collasso, lavoro precario e sottopagato, denatalità, zone alluvionate in attesa di aiuto, flussi migratori fuori controllo. Non si può continuare a investire sulla guerra, da sempre sinonimo di morte e distruzione, se la si vuole realmente abolire. Non si può smettere di investire su un Paese in ginocchio, soprattutto se questo Paese lo si governa”. Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato in quota M5S, Mariolina Castellone.