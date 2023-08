Tutto pronto per la Marcialonga Verde Aspromonte Gambarie 2023

StrettoWeb

Tutto pronto per la 39^ edizione della corsa più attesa dell’estate reggina. La Marcialonga Verde Aspromonte Gambarie 2023, da quest’anno percorso Nazionale BANDIERA AZZURRA (certificato Anci e Fidal), è organizzata dal Csi di Reggio Calabria e dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte. L’evento, patrocinato dal Coni Calabria e dal Cip Calabria, è autorizzato dalla Fidal Calabria. La manifestazione

podistica aspromontana riesce ancora una volta a stupire tutti e coinvolgere tantissime associazioni, atleti e famiglie. La tradizionale corsa di metà agosto, all’interno del meraviglioso e incantevole Parco Nazionale dell’Aspromonte, propone in questa edizione tante novità, un rinnovato entusiasmo e la voglia di coinvolgere tutti. La storica 4 km in percorso misto, partirà Venerdì 18 Agosto alle 10.30 da Piazza Mangeruca a Gambarie D’Aspromonte. In questa edizione, tante le attività in programma: si parte con il contest “Marcialonga in Famiglia 2.0”, aperto alle famiglie per far correre e gioire genitori

e figli. Previsto anche il percorso “Kids Run 2023”, aperto ai bambini dai due anni. La significativa rete messa in campo tra associazionismo, aziende private e Istituzioni, è l’elemento caratterizzante anche in questa attesissima edizione. Fondamentale, ancora una volta, il coordinamento ed il sostegno del Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, il dott. Francesco Malara. Importante il sostegno del presidente del Coni Calabria avv. Maurizio Condipodero, del Presidente del Cip Calabria dott. Antonello

Scagliola e della dottoressa Mimma Vitale, della Consulta Giovanile Comunale del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte. Preziosissimo l’apporto delle associazioni, dei volontari e dei tantissimi partner che hanno scelto di sposare il progetto culturale, sportivo e sociale del Csi di Reggio Calabria. Un ringraziamento particolare alla Farmacia Marra e a Banca Generali Private.

Le iscrizioni alla corsa sono aperte:

– modalità online (clicca sul link per iscriverti subito)

https://forms.gle/ijjYAP2Khvnwx6jn6?fbclid=IwAR3MkdwgT4rbw70quQa8b2EBJTmVW6PaALR97Cg4JPFVkToY6WqekQ8uKT4

il giorno della gara, a partire dalle ore 9.00, presso gli stand Csi siti in Piazza Mangeruca a Gambarie.

Il percorso, certificato BANDIERA AZZURRA 2023 da ANCI e FIDAL, prevede la partenza da piazza Mangeruca, passerà dal ponte località “Passo della Troja” e arriverà fino alla pista di sci, accanto alla zona di partenza della seggiovia. Tutti i partecipanti alla corsa riceveranno la maglietta ufficiale della giornata. Al termine della corsa, premi per diverse categorie e gadget per tutti. Sarà riproposta la “Marcialonga in Compagnia”, passeggiata accompagnata (volontario Csi) per gli over o per chi ha difficoltà a percorrere il percorso, tra i sentieri del meraviglioso Parco Nazionale dell’Aspromonte. Per

ulteriori info, per consultare il regolamento tecnico e le mappe della

corsa, basta visitare il sito www.csireggiocalabria.it dove sarà

possibile anche approfondire i dettagli di tutte le iniziative Csi all’interno del progetto GAMBARIEèSPORT 2023. Il 17 Agosto, il Centro Sportivo di Cucullaro ospiterà il Triangolare di Calcio: “LegalitainCampo 20.23”. Il 19 Agosto, invece, da Piazza Grande di Gambarie, l’attesissimo Torneo di Baskin: “Un Canestro al Parco”, sport di squadra giocato da disabili e normodotati insieme. Importante e preziosissima la partecipazione e la collaborazione delle Associazioni Diabaino Vip e Angeli di Pollicino di Gioia Tauro. Tre giornate di attività sportive, incontri e percorsi ludici che, grazie alle tante associazioni coinvolte e alla passione, coerenza e competenza di attenti dirigenti sportivi, rappresenteranno per il territorio Aspromontano e per l’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria

grandissime occasioni per vivere, VERAMENTE, valori dello sport e

della Comunità.