Tutela ambientale: a Catanzaro l’assessore Arcuri al lavoro per il rispetto del territorio

L’associazione promotrice ringrazia il neo assessore all’Ambiente Giorgio Arcuri e, dal canto suo, lui si dice “disponibile a supportare veri e propri tavoli programmatici che contribuiscano a fare di Catanzaro una città davvero votata al rispetto dell’ambiente“. A pochi giorni dal successo di “Puliamo il mondo con i supereroi”, insomma, la sintonia scattata tra l’associazione culturale “La Vie” e l’esponente della Giunta Fiorita appare già cosa concreta. A sancirla la quarta edizione di un evento che, al Lido Valentino Beach club di Giovino, ha puntato tutto sulla coscienza ecologista dei più piccoli nella convinzione che “per vincere la sfida di un mondo più pulito si debba cambiare mentalità partendo proprio dai bambini”.

Da qui l’idea di mettere in campo una mission anti-inquinamento, di farlo sulla spiaggia e nel nome di Spiderman, Batman, Catwoman, Capitan America e Doctor Strange. In prima linea bambini e genitori, in campo l’associazione “La Vie” e l’assessore comunale all’Ambiente Giorgio Arcuri. Sul trenino del mare è, dunque, partita un’iniziativa che si è poi snodata sulla spiaggia di Giovino e che, è ormai chiaro, farà da apripista all’organizzazione di ulteriori manifestazioni culturali e di interesse per l’ambiente.

Appaiono essere proprio questi, in effetti, i cardini di una collaborazione tra il Comune e l’associazione “La vie” da sviluppare sulle note di una sinergia che coinvolga anche altre organizzazioni culturali e naturalmente le scuole. Netto l’obiettivo: “concretizzare l’istituzione di un vero e proprio tavolo di lavoro teso a favorire la concertazione e la programmazione di interventi e iniziative utili al territorio e a una maggiore diffusione della cultura del rispetto ambientale“.