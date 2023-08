Un tuffo nella dance degli anni 2000: torna in Calabria dj Fargetta

StrettoWeb

È tutto pronto per la seconda edizione del TrebyMusicFestival in programma per il prossimo venerdì 11 agosto, a partire dalle ore 21.30, sul lungomare di Trebisacce. Una notte interamente dedicata alla musica dance che vedrà il suggestivo anfiteatro trasformarsi in una discoteca. Una lunga line up che farà da ouverture all’esibizione di GET FAR Mario Fargetta uno dei più grandi e apprezzati disc jockey e produttori discografici del panorama House internazionale. Il Dj brianzolo sarà accompagnato alla consolle da Mirko Valente e Salvatore Aurelio. È quanto fanno sapere il sindaco Alex Aurelio e l’assessore al Turismo, Leonardo Petrone, invitando cittadini, visitatori e turisti a partecipare ad una delle manifestazioni di punta del programma socio-culturale di intrattenimento estivo pensata per i giovani.

Un evento che fa da eco alla Notte Blu 2023 dello scorso sabato 29 luglio quando, sempre nella discoteca sotto le stelle dell’Anfiteatro del lungomare Magna Grecia, alla consolle ha scratchato Dj Provenzano, un altro guru della musica dance italiana. Oltre duemila persone hanno ballato fino all’alba al ritmo di Conga e Folegandros, di Let me Be e Catch Me. Ma la notte che ha celebrato la decima Blu Flag assegnata dalla FEE alla Costa dei saraceni e che ha coinvolto l’intero centro cittadino e l’antico borgo marinaro si è declinata anche in momenti di cultura e approfondimento sulle tematiche ambientali e in particolare sulle Comunità energetiche.

Riflessioni ed emozioni, invece, per il terzo appuntamento di Libri d’Amare dedicato alla memoria Nuccio Ordine, durante il quale è stata presentata l’opera “L’utilità dell’Inutile” dello scrittore, saggista e critico letterario calabrese scomparso recentemente. “Un vero e proprio manifesto – hanno chiosato il Sindaco e il delegato alla Cultura, Tania Roseti – contro uno dei maggiori pericoli del nostro tempo: l’ignoranza”.