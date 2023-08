Tuffi, campionati europei giovanili: soddisfazione per il cosentino Stefano Ferraro di Aqa

StrettoWeb

“Una soddisfazione enorme”. Il commento, a caldo, è del Presidente dell’Asd Aqa, Francesco Manna, per i grandi risultati ottenuti dal giovanissimo Stefano Ferraro ai Campionati Europei giovanili di Rijeka 2023. Quattro gli azzurrini in gara, tra cui proprio il cosentino Stefano Ferraro, da 1 metro, che si è qualificato per la finale. Diciassette i partecipanti nella gara maschile da 1 metro. Per Ferraro nessun problema: ha passato l’eliminatoria con la terza posizione e 335.25 punti, inserendosi nel gruppo “virtuale” di atleti in lotta per il podio.

“Il nostro Ferraro ha nel proprio arsenale il doppio e mezzo ritornato. Cresce e migliora continuamente: siamo veramente felici delle sue prestazioni. Grazie anche al fondamentale supporto dell’allenatrice Marina Montobbio. Ennesimo importante segnale del grande lavoro che la società Aqa svolge da sempre”, afferma Manna. Il 14enne cosentino sta ottenendo successi e grandi attenzioni sportive. La conferma agli europei juniores di Rijeka, in svolgimento fino al 25 agosto, è solo un primo importante passo verso traguardi e successi futuri.