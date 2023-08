Si tuffa in mare e salva due bambine, ma poi muore: l’eroico gesto di un uomo di origini calabresi

StrettoWeb

Un eroe. Questo è stato Franco Gatto. L’ultimo gesto, purtroppo, della sua vita. L’uomo di mezzo età, di origini calabresi, è morto a Latina, sul lato sinistro del lungomare del capoluogo pontino. Ha visto che due bambine non riuscivano a rientrare a riva, a causa delle forti correnti, e così si è tuffato in mare e le ha salvate, onde evitare che annegassero.

Poi, però, ha accusato un malore, mentre si trovava in acqua, e ha perso la vita. Riportato in mare da alcuni bagnini, è arrivato anche immediato l’intervento dei soccorsi, con i paramedici del 118, l’ambulanza e una eliambulanza. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.