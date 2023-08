Tropea, weekend culturale tra arte e note musicali

StrettoWeb

Antivigilia di Ferragosto tra arte e musica di qualità. La proposta culturale permanente di Tropea domenica 13 agosto conterà ben tre diverse esperienze. Al Porto, per il secondo appuntamento di BLUE CARPET, si esibirà Karima in duo. All’Auditorium Santa Chiara, per ARMONIE DELLA MAGNA GRAECIA Paula Souto Giudici (voce solista) e Giovanni De Luca (sassofono) daranno vita e suono all’ensemble orchestrale Los Sueños – Piazzolla segreto. A Villa Paola, da oggi, venerdì 11 e fino a domenica 13 si terrà la mostra personale Bloom della pittrice calabrese Beatrice Lipari.

A FERRAGOSTO LA NOTTE ROMANTICA DI ARMONIE DELLA MAGNA GRAECIA

Con inizio alle ore 22,30 ed ospitato dall’Auditorium Santa Chiara, l’evento culturale in programma per martedì 15 vedrà protagonista il Maestro e direttore artistico Emilio Aversano che insieme al soprano Valeria Feola proporrà il Candlelight concert, la Notte romantica di Ferragosto. L’appuntamento di giovedì 17 vedrà protagonista, invece, il duo pianistico Francesco e Vincenzo de Stefano. – Sabato 26 per l’ultimo degli appuntamenti di agosto si esibirà il direttore artistico Aversano.

FESTA DELL’ASSUNTA, SPETTACOLO PIROTECNICO DA SANTA MARIA DELL’ISOLA

Anche quest’anno la cooperativa Magnificat in occasione della ricorrenza, offrirà uno spettacolo pirotecnico che partirà alle ore 22 dal tetto della Chiesa. Lo spettacolo potrà essere apprezzato dal pubblico dagli affacci Raf Vallone e Villetta Cannone.

DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 TORNA IL FESTIVAL CULTURE A CONFRONTO

Il Principato ospiterà l’evento internazionale organizzato dall’omonima associazione Culture a confronto presieduta da Andrea Addolorato, rappresentante nazionale della Federazione italiana tradizioni popolari, con il supporto di Antonino D’Aloi, Maria Carmela Crisafio e Concetta Lorenzo. La kermesse multietnica muoverà dalle ore 20,30 dal centro storico per arrivare ai piedi del Santuario di Santa Maria dell’Isola dove, alle ore 22, avranno poi luogo la prima e la seconda serata dell’evento condotte da Domenico Guareri.

Per l’11esima edizione della manifestazione, oltre al gruppo folk CITTÀ DI TROPEA, I PICCOLI, si esibiranno i gruppi folkloristici provenienti da Costa Rica, Colombia, Equador, Argentina, Sud Africa, Polonia. Per il settimo anno consecutivo sarà consegnato il Premio culture a confronto. Realizzata dal maestro orafo crotonese Michele Affidato, l’opera rappresenta il riconoscimento che l’Associazione vuole assegnare a coloro che si contraddistinguono nel campo della promozione del dialogo fra i popoli.