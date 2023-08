Tropea: scappano dal Ristorante senza pagare, ma il proprietario posta il video e li inchioda

StrettoWeb

Era successo qualche giorno fa a Scilla. Ora, lo stesso fatto, è accaduto a Tropea. Dei clienti, dopo aver cenato al Ristorante, sono infatti andati via senza pagare. Nel Comune reggino, la figuraccia si è completata dopo che gli stessi sono stati costretti a tornare indietro perché avevano dimenticato il cellulare.

Questo volta, nella nota località vibonese, nessun ritorno sul “luogo del delitto”, ma il proprietario del locale non ci ha pensato due volte e ha postato un video – grazie all’ausilio delle telecamere – con l’esatto momento in cui i “furbetti” sono andati via, scappando a gambe levate. “Questi gentilissimi soggetti, dopo essersi abbuffati di cibo presso il nostro ristorante, hanno deciso di scappare senza pagare, con la sicurezza e l’idiozia di non essere riconoscibili. Questo è il turismo d’élite!”, ha scritto Francesco Ventrice, titolare del Ristorante “La Pentola D’oro”.