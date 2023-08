Tropea, patria dell’arte nel mondo: ad Ottobre due eventi artistici internazionali

StrettoWeb

Nei tratti decisi di una penna ad inchiostro e nelle pennellate poetiche di un dipinto open air. Sono due gli eventi che in autunno vedranno Tropea destinazione e musa ispiratrice di illustratori ed artisti da tutto il mondo. Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre con la Residenza d’artista Calabria Illustrata e Cose Belle Festival; dal 23 al 28 ottobre 2023 per il festival TROPEArte Plein Air. Durante la Residenza, gli illustratori e le illustratrici daranno vita ad opere e quadri che narrano Tropea con grande unicità.

Al termine dell’evento, saranno esposte in mostra presso Palazzo Santa Chiara. Organizzato dall’artista Caitlin E. Werrell e suo marito, lo scrittore e ricercatore Francesco Femia, entrambi residente a Tropea, il Festival porterà a Tropea, per una settimana artisti da tutto il mondo che si riuniranno qui per dipingere all’aperto o en plein air tra i vicoli, gli affacci panoramici e sulla spiaggia, nei campi della Cipolla rossa di Tropea e fra i vigneti. L’evento chiamerà a raccolta anche docenti d’arte dagli Stati Uniti e galleristi dall’Austria.

Presenti anche artisti locali dalla Calabria e Arte Bimbi, gruppo che fa parte del progetto Giardino di Persefone, saranno tra i protagonisti dell’evento. Sarà quindi un’opportunità preziosa per far conoscere la propria arte e confrontarsi con tanti creativi da tutto il mondo. La sera di sabato 28 ottobre si terrà l’esposizione delle opere realizzate durante la settimana artistica.