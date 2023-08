Tropea, incidente in mare: giovane si ferisce con l’elica della barca

StrettoWeb

Grande spavento ieri pomeriggio a Tropea per un 22enne, mentre si trovava al porto della cittadina. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe riportato una grave ferita alla gamba dopo aver toccato l’elica dell’imbarcazione nella quale stava tentando di risalire. A prestargli soccorso è stato dapprima un parente, in attesa del 118: dopo aver constatato le sue condizioni, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro.